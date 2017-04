25 aprile, boom di visite nei musei statali: +28%

Sono aumentati del 28% i visitatori nei musei statali aperti in occasione della Festa della Liberazione, rispetto al 25 aprile dello scorso anno. Gli introiti sono cresciuti del 33%.

“Aumenti significativi – ha detto il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini – si sono registrati sia in molte realtà già inserite nei percorsi turistici o protagoniste di un importante rilancio, come il Parco Archeologico di Paestum con un +66%, la Reggia di Caserta con un +76%, gli Scavi di Ercolano con un +47%, il Museo di Capodimonte con un +51%, gli Scavi di Pompei con un +49% o il Museo Nazionale Romano con un +46%, sia in siti di norma meno interessati dal turismo culturale come gli scavi di Ostia Antica con un +212%, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria con +60%, l’Anfiteatro di Santa Maria Capua a Vetere con un +307%, il Palazzo Ducale di Sassuolo con un +60%, la Villa Lante di Bagnaia con un +143%, il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari con un +54%”. “Numeri ancora parziali – ha aggiunto – e destinati senz’altro a aumentare che testimoniano un crescente interesse al patrimonio culturale diffuso di cui è fatto il nostro Paese”.