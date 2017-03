A Malta, il mare ingoia la Finestra Azzurra

Ha fatto da sfondo a decine di film, serie tv e pubblicità. La “Finestra azzurra”, un arco di roccia, tra le più note attrazioni turistiche sull’isola di Gozo, a Malta, è crollato ieri dopo il passaggio di una violenta tempesta sulla zona.

Quanto avvenuto non era del tutto inatteso: già nel 2013 uno studio aveva sottolineato che l’erosione era inevitabile pur sottolineando che il rischio di crollo non era imminente.

A darne notizia Joseph Muscat, primo ministro di Malta: «Sono appena stato informato che la bellissima Tieqa tad-Dwejra a Gozo è collassata. Ho il cuore a pezzi».

La fama della finestra azzurra era stata rilanciata sul piccolo e grande schermo. Era infatti apparsa in diverse serie e film, tra cui Scontro di titani, Monte Cristo, L’Odissea, Game of Thrones. Hugo Boss vi ha inoltre ambientato il video con il tuffatore David Colturi.