“A prova di bullo”, i consigli ai genitori di Telefono Azzurro

Ogni giorno, in Italia, gli operatori e gli psicologi di Telefono Azzurro gestiscono un nuovo caso di bullismo o cyberbullismo. E molti di più sono quelli per i quali non si ha il coraggio di chiedere aiuto.

Le segnalazioni, inviate tramite il numero telefonico 19696, riguardano il 10% di tutte le richieste di intervento rivolte a Telefono Azzurro, e provengono per il 46% dal Nord, per il 31% dal Sud, e per il 23% dal Centro.

Per combattere vergogna e indifferenza, e la mancanza di strumenti necessari all’individuazione degli elementi distintivi che caratterizzano il bullismo. Telefono Azzurro ha realizzato un booklet, dal titolo “A prova di bullo”, disponibile gratuitamente sul sito dell’associazione. Rivolta a tutti, ma principalmente concepita per essere d’aiuto ai genitori, il lavoro è stato realizzato da “Enable”, un network di esperti di diversi paesi, tra cui Belgio, Croazia, Danimarca, Grecia e Regno Unito.

“Sebbene sia normale che vi sentiate delusi e amareggiati nell’apprendere che vostro figlio sia direttamente coinvolto in una situazione di bullismo – è il consiglio della guida ai genitori – provate a mantenere la calma, e prendetevi del tempo per riflettere su come intervenire in modo concreto. Spiegate con tranquillità a vostro figlio che quello che sta facendo è scorretto. Cercate di spiegare a vostro figlio che è il suo comportamento, non lui in sé, che va condannato e corretto. Analizzate attentamente la situazione: discutete con vostro figlio dei segnali e delle conseguenze del bullismo e chiedetegli come si sentirebbe se dovesse subire lo stesso trattamento da parte di altri”.