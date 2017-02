A Salerno il Camper della Fondazione Pro – Prevenzione e Ricerca in Oncologia

Sabato 11 febbraio il Camper della Fondazione Pro – Prevenzione e Ricerca in Oncologia fa tappa a Salerno, sul Lungomare Trieste, altezza Poste Centrali dalle ore 9.30 alle 13.30, per visitare gratis il pubblico maschile.

L’appuntamento è organizzato da Vincenzo Mirone, presidente della Fondazione, e da Umberto Greco, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Urologia Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, e specialista della Rete Pro. La formula resta invariata: gli urologi saranno a disposizione di quanti vorranno farsi visitare gratis dalle 9.30 alle 13.30. Non occorre prenotare, basterà dare il nominativo alle hostess ed attendere il proprio turno.

Anche la tappa salernitana si svolge in collaborazione con Omega Pharma, azienda leader da 20 anni nella realizzazione di “prodotti farmaceutici naturali”, attraverso formulazioni innovative e ad alto contenuto scientifico e tecnologico; tutto questo grazie alla collaborazione di eminenti specialisti in campo medico e farmacologico. Inoltre, per essere aggiornati sulle prossime tappe basta consultare il sito: www.fondazionepro.it o scrivere a info@fondazionepro.it