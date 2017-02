A Sorrento, un convegno su turismo e sviluppo territoriale

“Il turismo nella penisola sorrentina: una importante leva per lo sviluppo del territorio”, è il titolo del convegno in programma per domani, 7 febbraio, a partire dalle ore 10, presso la sala consiliare del Comune di Sorrento.

All’incontro, promosso dal Banco di Napoli, prenderanno parte il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, l’assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo della Regione Campania, Corrado Matera, il direttore generale del Banco di Napoli, Francesco Guido, il presidente della Federalberghi Campania, Costanzo Iaccarino, il direttore generale di Srm, Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, Massimo Deandreis e il direttore commerciale imprese del Banco di Napoli, Gianluigi Venturini.