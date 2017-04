Abi, i clienti delle banche sono sempre più “social”

Il cliente bancario evoluto, che utilizza i servizi telematici offerti dal proprio istituto di credito, è abituato a navigare assiduamente in internet, e sempre più spesso da smartphone.

Per loro, spiega un’indagine dell’Abi e di Gfk, la nuova frontiera è la sempre più spiccata tendenza a cercare offerte e soluzioni migliori, sia della propria banca, sia di operatori concorrenti. Tale attività, definita “shopping around”, coinvolge oltre la metà (il 54%) dei clienti evoluti e si traduce, nel 62% dei casi, nell’effettivo acquisto di un prodotto finanziario.

L’intera ricerca verrà presentata in occasione dell’imminente edizione 2017 del convegno Dimensione Cliente, che si terrà a Roma il 6 e 7 aprile presso il Teatro Eliseo.

Secondo quanto emerge dalle anticipazioni, la raccolta di informazioni, da parte dei clienti, non si realizza più solo andando in filiale ma si attua ormai anche grazie alla Rete: nel segmento degli evoluti che si attivano per individuare le migliori offerte finanziarie due clienti su tre (il 66%) ricercano le informazioni sul sito Internet o sui profili presenti nelle reti ‘social’ della propria banca. Una percentuale più ridotta (il 30%) raccoglie dati, opinioni, recensioni e analisi comparative su prodotti e servizi anche presso altre fonti ovvero siti web di banche concorrenti o di altri soggetti. L’agenzia resta comunque per il 60% dei casi un punto di riferimento anche per i clienti evoluti.