Acquisti, un italiano su cinque li sceglie con lo smartphone

Il mobile commerce prende sempre più piede anche in Italia. Secondo un’analisi dell’Osservatorio Mobile B2c Strategy della School of Management del Politecnico di Milano, il 70% delle persone è attratto da offerte via smartphone e il 90% delle aziende investe in Mobile Advertising.

L’80% dei “mobile surfer” utilizza il proprio smartphone per scegliere i prodotti da acquistare o per relazionarsi con i marchi preferiti.

Altro vantaggio offerto dagli smartphone, e apprezzatissimo dagli italiani, è la possibilità di raccogliere, conservare e utilizzare, coupon, buoni sconti, ticket e carte fedeltà per lo shopping online.

Aumenta, di conseguenza, anche il tempo dedicato online alla navigazione via mobile: ogni 10 minuti trascorsi in rete, sei provengono da traffico mobile, un numero cresciuto a cifra doppia rispetto all’anno precedente.

Al mercato generato dal mobile commerce fanno grande attenzione le aziende, come spiega Guido Argieri, Telco e Media Director di Doxa. “I consumatori danno un voto di 7,3 su 10 alla fruizione dei siti da Mobile” – afferma – Ciò nonostante, il 57% dei Mobile Surfer negli ultimi 3 mesi ha abbandonato un sito o un app perché non funzionava o non era sufficientemente veloce. Oltre all’usabilità, un tema caldo è quello della privacy: la sensazione che le aziende monitorino le ricerche personali è molto forte per tutte le fasce di età, mentre il consenso al tracciamento per ottenere offerte e messaggi mirati genera sensazioni ambivalenti, a metà tra il fastidio per l’intrusione e l’utilità percepita per possibili vantaggi che ne deriverebbero”.