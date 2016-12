Agenzia delle entrate, online la nuova Carta dei servizi

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato on line, sul proprio sito web, www.agenziaentrate.gov.it, la nuova Carta dei servizi.

Il documento fissa gli impegni che l’amministrazione si assume nei confronti dei contribuenti e contiene una dettagliata descrizione dei servizi fiscali, ipotecari e catastali, i canali di accesso e, per alcuni servizi, i rispettivi tempi di erogazione e di attesa.

Dal primo gennaio 2017 sarà questo documento a sancire, per tutto il territorio nazionale, un rinnovato patto con i cittadini basato sulla qualità dei servizi, sul rispetto e sulla trasparenza. Gli utenti potranno confrontare la prestazione ricevuta con gli standard dichiarati nella Carta.

La nuova edizione del documento è anche frutto dell’analisi dei risultati delle indagini di customer satisfaction condotte negli ultimi anni sui servizi web e di assistenza telefonica.