Al via il tour “Lungoviaggio” di Irene Grandi e i Pastis

Parte da Sorrento il “Lungoviaggio” di Irene Grandi, il tour che vede la cantautrice fiorentina sul palco con i Pastis – al secolo i fratelli Marco e Saverio Lanza – per fondere video, musica, fotografia e voce e creare un’opera visionaria, in cui frammenti del reale costituiscono il punto di partenza per la costruzione di videocanzoni.

Venerdì 20 gennaio, a partire dalle ore 19, al teatro Tasso, con ingresso gratuito, il pubblico potrà assistere ad un evento dove la musica prende forma dall’interazione con quel che accade nei video, mentre sul palco l’artista dialoga, cantando, con persone e personaggi filmati in un momento in cui esprimono una musicalità interiore inconsapevole, ma proprio per questo autentica rappresentazione della loro essenza e unicità.

L’appuntamento rientra nella rassegna Sorrento Incontra, diretta da Mvula Sungani ed è promossa dall’assessorato agli Eventi del Comune di Sorrento, nell’ambito della IX edizione del cartellone di M’Illumino d’Inverno, con la collaborazione della Fondazione Sorrento e della Fondazione Lucio Dalla.

“Uno spettacolo atipico in cui le immagini si suonano e si cantano, una sorta di fotoconcerto dove ogni opera messa in scena rappresenta un viaggio, concorrendo così a delineare il tema portante voluto dagli artisti e da cui nasce il titolo “Lungoviaggio” – spiega una nota – Un laboratorio nell’ambito della videoarte musicale, dove le immagini del quotidiano, i suoni e i rumori della più varia umanità, i volti degli spettatori, le parole e la musica, si fondono in un’unica performance interattiva”.