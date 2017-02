Annuncio della Nasa: scoperti sette pianeti simili alla Terra

“L’universo è un posto molto vasto, è più grande di ogni cosa che chiunque abbia mai immaginato finora. Se ci fossimo solo noi, sarebbe uno spreco di spazio”.

Lo dice Jodie Foster, che interpreta un’appassionata scienziata, nel film di fantascienza “Contact”, tratto dall’omonimo romanzo di Carl Seagan.

La ricerca di altre forme di vita, e del primo contatto con gli alieni, raccontata in quella pellicola, viene oggi alimentata dalla scoperta, annunciata dalla Nasa, di un sistema planetario costituto da pianeti simili alla Terra, distanti da noi quaranta anni luce.

Sulla rivista Nature il team di ricerca, coordinato dall’università belga di Liegi, spiega che i nuovi mondi individuati potrebbero avere acqua in superficie e le condizioni per ospitare la vita.

Questo sistema di pianeti ha anche una stella, paragonabile al nostro Sole, anche se più piccola e debole.

Le osservazioni, compiute in Cile, con il telescopio Trappist, hanno permesso di appurare che tre dei sette pianeti dei “Trappist-1” si trovano nella cosiddetta “zona abitabile”, cioè alla distanza ottimale dalla stella per avere acqua allo stato liquido.

Nei prossimi mesi si potranno avere più informazioni sulle caratteristiche dei nuovi mondi scoperti, grazie al telescopio “James Webb”, che la Nasa lancerà nello spazio.

“Potremo valutare esattamente le proprietà dell’atmosfera del pianeta e magari trovare anche dei biomarcatori, ovvero delle molecole come quelle dell’acqua, dell’ozono, dell’anidride carbonica, del metano che potranno indicarci se ci sia la vita su quei pianeti”, ha speigato Michael Gillon, astronomo dell’università di Liegi, a capo del team internazionale che ha individuato “Trappist-1”.