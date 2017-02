Apple, alla WWDC di giugno i nuovi sistemi operativi per Mac e iPhone

Apple ha annunciato oggi le date della 28ma Worldwide Developers Conference. L’evento annuale, che riunisce la sua comunità di sviluppatori, e in cui vengono presentate le ultime novità che riguardano iOs e Mac Os, si terrà presso il McEnery Convention Center di San Jose dal 5 al 9 giugno.

La WWDC 2017 permetterà agli sviluppatori di avere accesso a oltre 1000 ingegneri Apple, offrendo l’opportunità di incontrarli e discutere con loro per l’intera durata della conferenza.

In aggiunta al keynote, ai raduni, alle sessioni e ai laboratori per gli sviluppatori, Apple sta collaborando con la città di San Jose e le imprese locali per celebrare il ritorno della WWDC con esperienze molto speciali che verranno annunciate nelle prossime settimane.