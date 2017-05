BastaBufale, l’educazione civica digitale arriva nelle scuole

La Camera dei deputati e il ministro dell’Istruzione realizzeranno insieme, a partire dal prossimo anno scolastico, un progetto di informazione, comunicazione e sensibilizzazione civica digitale rivolto a tutte le scuole. In particolare, per contrastare il fenomeno delle “fake news”.

Lo hanno annunciato oggi il presidente della Camera Laura Boldrini e il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli, nel corso dell’evento “#BastaBufale. Impegni concreti” che si è tenuto nella Sala della Regina di Montecitorio.

“Le fake news – ha detto Laura Boldrini – danneggiano la collettività e la qualità del dibattito pubblico e della democrazia. L’educazione delle nuove generazioni è la prima soluzione di lungo termine al problema”.

“L’obiettivo – ha aggiunto Fedeli – è quello di promuovere il protagonismo delle studentesse e degli studenti per la realizzazione di un decalogo che li aiuti a riconoscere le notizie false e che fornisca loro indicazioni su come informarsi in modo corretto e completo”.

Il progetto di educazione civica digitale vedrà coinvolti come parte attiva anche la Rai, la Fieg, Confindustria, Facebook e Google.