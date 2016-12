Bebe Vio è l’ “Italiano dell’anno”

Il 2016 verrà ricordato per il suo selfie con Obama, catturato rompendo con simpatia i rigidi protocolli della Casa Bianca.

Sorride, in quella foto, l’atleta Bebe Vio, insieme al presidente degli Stati Uniti. Ed è lei, con il 12,9% delle preferenze, l’”Italiano dell’Anno 2016”, secondo il sondaggio realizzato da Ansa, Coop e Nomisma, attraverso il sito www.italiani.coop.

Al secondo posto un’altra donna, l’astronauta Samantha Cristoforetti, che ha raccolto il 12,5% dei voti. Conclude il podio un altro atleta paraolimpionico, Alex Zanardi, con il 9,1% delle preferenze.

Bebe Vio è stata premiata dagli italiani per la “capacità di superare le difficoltà” e il fatto di esprimere risultati positivi (lo sostiene il 43%) unito all’essere un modello da seguire (26,6%) e all’aver raggiunto risultati inaspettati (19%).

Nella top 10 anche Milena Gabanelli (4,7%), Mario Draghi (3,2%), Pietro Bartolo (3,2%), Giusi Nicolini (2,7%), Tania Cagnotto (2,7%), Checco Zalone (2,5%) e Claudio Ranieri (2,3%).