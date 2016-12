Bocca contro il meteo-terrorismo: danneggia turismo

“Affrontare una stagione turistica con lo spettro di previsioni metereologiche fuorvianti non fa certo bene alla nostra economia. Eppure è ciò che sta succedendo nel nostro paese. A pagarne il prezzo sono prima di tutto i cittadini e naturalmente anche l’intero comparto delle imprese ricettive”. Lo dichiara oggi il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, a commento della polemica scatenatasi negli ultimi giorni tra gli albergatori a causa del cosiddetto meteo-terrorismo.

“Questa cattiva abitudine di usare toni allarmistici nelle previsioni – continua Bocca – ha inferto il colpo più duro al mercato dei week end e degli alberghi situati nelle varie località marine, soprattutto perché ormai le notizie arrivano almeno una decina di giorni prima del fine settimana. La consultazione del meteo anche via internet è diventata la base di qualsiasi partenza programmata. Per questo va usata molta cautela. Voglio sottolineare che, per una previsione approssimata in negativo, seguono a cascata numerosissime cancellazioni alberghiere: così è successo recentemente in Versilia, ma come abbiamo visto dalle cronache di questi giorni, potrebbe succedere ovunque”.