Bonus mamma, oltre 27mila richieste nelle prime 36 ore

Sono già 27692 le domande per il premio di 800 euro, per la nascita o l’adozione di un minore, previsto dalla nuova legge di bilancio.

Quasi 19mila domande sono state inoltrate attraverso il sito dell’Inps, oltre 8mila tramite i patronati e circa mille con l’utilizzo del contact center.

Il beneficio economico sarà corrisposto dall’Inps su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza oppure alla nascita o adozione o affido, per gli eventi verificatisi a partire dal primo gennaio 2017.

Tra le domande presentate quelle che riguardano nascite già avvenute sono 20.402.

Il premio è concesso in un’unica soluzione per evento ed in relazione ad ogni figlio nato o adottato o affidato.