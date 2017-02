Brexit, Gentiloni: “No a negoziati distruttivi tra Ue e Uk”

“Quello relativo alla Brexit non sarà un negoziato semplice. Sappiamo che dovremo affrontarlo in modo amichevole e costruttivo. Non abbiamo nessun interesse a un negoziato distruttivo tra Ue e Regno unito”.

Così il presidente del Consiglio, Paolo Gentioloni, in una conferenza stampa a Londra con il premier inglese Theresa May.

“Italia e Regno Unito – ha aggiunto – hanno un interesse reciproco nel rassicurare i nostri concittadini italiani che vivono nel Regno Unito, e britannici che vivono in Italia, sul fatto che i loro diritti acquisiti saranno rispettati e trattati in condizioni di reciprocità, quindi trattati bene”.