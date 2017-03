Brexit, iniziato oggi l’iter. May: “Non si torna indietro”

Il presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, ha ricevuto oggi, dall’ambasciatore brittanico Tim Barrow, la lettera che formalizza la volontà della Gran Breatagna di uscire dall’Unione Europea, secondo quanto previsto dall’articolo 50 del Trattato di Lisbona.

Ha così inizio ufficialmente la Brexit. “Un momento storico, non si torna indietro” ha detto alla Camera dei comuni il primo ministro inglese Theresa May. “I giorni migliori sono davanti a noi – ha aggiunto – La Brexit sarà per il Regno Unito l’opportunità di essere più forte, più equo e più unito”.

“Non c’è ragione di pensare che oggi sia un giorno felice – ha commentato Donald Tusk – La prima priorità sarà quella di minimizzare le incertezze provocate dalla decisione del Regno Unito per i nostri cittadini, le imprese e gli Stati membri”.