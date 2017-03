Calciatori per Unicef, all’asta 100 cofanetti Panini

Panini, azienda modenese che edita il celebra album delle figurine dei calciatori, ha donato al Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia 100 copie di un esclusivo cofanetto da collezione della raccolta di figurine “Calciatori 2016-2017” che verranno messe all’asta e il cui ricavato andrà a sostenere il programma Unicef per i minorenni stranieri non accompagnati. Ogni cofanetto contiene un album cartonato in edizione limitata e numerata, tutte le figurine della collezione, un certificato di autenticità firmato a mano e una speciale maxi-figurina Panini riproducente l’immagine di un calciatore di una squadra di Serie o Serie B con il suo autografo originale.

Tra i giocatori che hanno accettato di firmare la loro maxi-figurina, grandi campioni come Gianluigi Buffon, Francesco Totti, Riccardo Montolivo, Antonio Candreva, Giampaolo Pazzini, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. I 100 cofanetti saranno messi all’asta da Unicef tramite la piattaforma online CharityStars a partire da domenica 2 aprile prossimo, per 5 settimane successive.

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente oggi presso l’auditorium dell’Unicef a Roma, alla presenza di Roberto Mancini, Goodwill Ambassador di Unicef Italia.