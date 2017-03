Calcio, Sarri vince la Panchina d’Oro

L’allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, è stato premiato oggi con la Panchina d’Oro. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno al migliore tecnico, scelto in base ai voti degli allenatori. Sarri ha ottenuto 25 preferenze, superando Massimiliano Allegri, campione d’Italia con la Juventus e vincitore della precedente edizione, che si è fermato a 22 voti.

Maurizio Sarri ha voluto ringraziare l’Empoli e il Napoli. “Sono le squadre – ha detto – che mi hanno permesso di allenare in Serie A e di poter vivere questa splendida esperienza dopo tanti anni di carriera”.

A Sarri sono giunte anche le congratulazioni di Allegri. “Sinceri complimenti all’amico Maurizio per la panchina d’oro – ha twittato – risultato che premia il lavoro quotidiano sul campo!”.