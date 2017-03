Calcio, Tavecchio: “Campionato al via il 13 agosto”

In linea con quanto già avviene in altri campionati d’Europa, quest’estate la Serie A potrebbe iniziare con un largo anticipo rispetto agli anni precedenti.

La data ipotizzata dal presidente della Figc, Carlo Tavecchio, è quella del 13 agosto. “Bisogna escludere Ferragosto, perché gli italiani sono da tutt’altra parte – ha detto al termine del Consiglio federale che si è tenuto a Coverciano – quindi la scelta più ovvia è quella della domenica che lo precede”.

L’anticipo del campionato servirebbe ad aiutare la nazionale italiana, impegnata il 2 settembre contro la Spagna in un delicato match di qualificazione per i Mondiali 2018.

Bisogna però convincere le squadre di club, a modificare la propria programmazione degli impegni estivi.

“Troveremo la possibilità di trattare con le società di serie A che sono già impegnate nei loro tour estivi e di trovare una soluzione nell’interesse generale” ha detto Tavecchio.