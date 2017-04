Cambio gomme, la nuova frontiera dell’e-commerce

Via i pneumatici invernali, sostituiti da quelli estivi. Dal 15 aprile, gli automobilisti e i motociclisti italiani avranno un mese di tempo per munirsi di gomme adatte alla stagione calda.

Non si tratta infatti di una scelta, ma di un obbligo che, se disatteso, prevede sanzioni rilevanti. Senza contare i rischi da non sottovalutare, come il danneggiamento e addirittura lo scioglimento del battistrada degli pneumatici invernali non sostituiti, perché troppo sensibili alle alte temperature.

La novità è che sempre più italiani ricorrono ad internet per effettuare il cambio gomme. Il sito eBay ha comunicato che nel 2016, attraverso la propria piattaforma, sono stati venduti ogni ora 27 treni di gomme per auto o moto, con con un aumento medio del 70% nei mesi interessati dal cambio gomme: aprile, maggio, ottobre e novembre.

La top 5 regionale per l’acquisto degli pneumatici per auto vede in pole position la Lombardia, seguita da Piemonte, Lazio, Emilia Romagna, Veneto. Anche la classifica dei centauri che acquistano più pneumatici per moto su eBay ha sempre i lombardi in prima posizione, e li vede seguire da Toscana, Lazio, Piemonte, Veneto.

Spostando lo sguardo verso la crescita nella propensione d’acquisto, si nota come siano le regioni meno pensate a essersi date con maggior intensità all’ acquisto degli pneumatici su eBay. La classifica delle regioni che hanno registrato una crescita maggiore nel 2016 rispetto all’ anno precedente vede in vetta Sicilia (+86%), Calabria (+83%), Umbria (+78%), Sardegna (+76%), e Trentino Alto Adige (+72%).