Camera, disco verde al decreto salva risparmio

La Camera ha approvato oggi, in via definitiva, la conversione in legge del decreto recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

Sull’approvazione del decreto il governo aveva posto la questione di fiducia.

I voti a favore sono stati 246, quelli contrari 147, gli astenuti 22.

Il decreto prevede la creazione di un fondo, pari a 20 miliardi di euro, per consentire allo Stato di supportare le banche in carenza di liquidità.