Camera, disco verde all’abolizione dei voucher

La Camera ha approvato, senza modifiche, il decreto legge che abolisce i voucher e introduce alcune norme sulla responsabilità solidale negli appalti.

I voti favorevoli sono stati 232, i contrari 52 e gli astenuti 68.

Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. Tempi obbligati per la sua approvazione, per evitare il referendum. La conversione definitiva in legge dovrà avvenire entro il 28 maggio.