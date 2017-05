Camera. Sì al ddl per celebrazioni di Leonardo, Raffaello e Dante

La Camera dei deputati ha approvato oggi, in prima lettura, un disegno di legge che dà avvio ai preparativi per le celebrazioni dei 500 anni della morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio, nel 2019 e 2020, e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, ne 2021.

“Saranno tra grandi eventi internazionali, importantissimi per l’Italia, come emerso anche dal dibattito in Aula e dal voto favorevole di tutti i gruppi di maggioranza e opposizione, tranne i 5 stelle” ha detto il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.