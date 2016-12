Campania, Protezione Civile: in arrivo nevicate

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di avverse condizioni meteo per nevicate e gelate, vento forte e mare agitato, valevole a partire dalle 18 di questa sera e per le successive 36 ore.

In particolare, nelle zone montuose dell’alto Volturno, del Matese, del Sannio e del Vallo di Diano, si avranno nevicate a quote superiori ai 600 metri e, dalla serata, anche a quote inferiori, con apporti al suolo deboli. Le nevicate tenderanno ad attenuarsi dalla tarda mattinata di domani mentre si manifesteranno gelate, a quote superiori ai 500 metri che diverranno persistenti a partire dagli 800 metri.

Sulle altre zone della regione, si prevedono nevicate a quote superiori ai 700 metri e dalla serata anche a quote inferiori, con gelate notturne a quote superiori ai 500 metri e persistenti a quote superiori ai 900 metri.

Su tutto il territorio i venti saranno forti settentrionali e i mari si presenteranno agitati.