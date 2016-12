Canone Tv, siti contraffatti chiedono l’invio di denaro

“Non inserire informazioni personali e non fornire i dati della propria carta di credito su siti diversi da quello istituzionale dell’Agenzia delle Entrate”.

E’ la raccomandazione fatta dall’Agenzia delle Entrate a tutti i contribuenti, per mettere in guardia dai siti contraffatti che chiedono dati e soldi per la dichiarazione di non detenzione del canone tv e delle richieste di rimborso. Operazioni che, ricorda l’Agenzia, sono consentite in via telematica solo attraverso il sito www.agenziaentrate.gov.it.

Le Entrate ha anche invitato i cittadini eventualmente interessati a denunciare l’accaduto, rivolgendosi quanto prima a qualsiasi dei suoi uffici e alle forze di polizia.