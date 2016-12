Capodanno, i consigli degli psicologi per sconfiggere l’ansia da cenone

“Smart New Year’s Eve Menù”. Così, gli psicologi, definiscono il perfetto menù per il cenone del 31 dicembre. All’insegna della tradizione, semplice e veloce, mantenendo sotto controllo tutti gli aspetti organizzativi.

Un consiglio valido soprattutto per le italiane. Infatti, secondo un sondaggio condotto da Buitoni, il 48% dichiara di vivere con una certa apprensione la preparazione del cenone, consapevole del fatto che sarà giudicata, anche se solo in parte, da parenti e amici.

Il 34% delle donne italiane vedono nel cenone di Capodanno l’occasione per superare una nuova prova, la possibilità di passare più tempo con i propri cari (32%) e l’opportunità di confermarsi vincente anche in cucina (27%).

Ma quali sono le principali preoccupazioni delle italiane nella preparazione della cena dell’ultimo dell’anno? Al primo posto si posiziona la volontà di preparare un menù che possa soddisfare tutti (82%). Conoscere i gusti degli invitati è molto importante, così come fare attenzione a chi ha particolari intolleranze o segue un dieta vegetariana. Se il menù da portare in tavola rappresenta la preoccupazione principale, questo non vuol dire perdere di vista gli altri aspetti organizzativi. Infatti la gestione degli invitati (69%) non deve essere presa sottogamba. Se è importante non fare gaffes escludendo qualcuno, bisogna anche considerare bene gli spazi a disposizione per evitare un sovraffollamento. Infine, molte donne temono di ritrovarsi come le uniche responsabili dell’intera macchina organizzativa. Trovare il giusto equilibrio con il marito o il compagno sollecitandone la collaborazione (52%) è un aspetto a cui fare attenzione.

Per una donna impegnata, che oltre al lavoro deve seguire i figli e la casa, cosa rappresentano questi momenti di festa in cui sono comunque al lavoro? Il 33% li vede come una prova da superare. Vogliono dimostrare ad amici e parenti che nonostante abbiano una vita piena di impegni, riescono a fare tutto. Ma le feste rappresentano anche l’occasione perfetta per dedicare più tempo alla propria famiglia (32%). Riuscire a conciliare tutti gli impegni non è facile, ma le italiane sanno come unire a questo appuntamento momenti d’affetto rivolti ai propri cari. Infine per il 27% delle italiane il cenone di Capodanno rappresenta l’opportunità per dimostrare la propria abilità in cucina.

“Le donne spesso soffrono di insicurezza e temono giudizi negativi: questo le porta erroneamente a pensare di dover fare prestazioni super, dalla cucina ai rapporti familiari fino alla gestione della casa per evitare una bocciatura – afferma lo psichiatra Michele Cucchi, direttore sanitario del Centro Medico Santagostino di Milano -. Questo le porta a non godersi la vita ed incorrere in errore in diverse occasioni. Le donne devono cercare di gestire queste emozioni e allontanare la pressione per iniziare a stare bene con se stesse. Condividere questi momenti con un team e responsabilizza anche chi sta loro attorno, potrebbe essere una strategia vincente”.

Secondo gli esperti, dunque, quali sono i principali consigli per organizzare al meglio la festa dell’ultimo dell’anno? E’ molto importante organizzarsi per tempo e realizzare in anticipo i piatti che lo permettono o alcune preparazioni (42%). Ricette classiche del periodo delle feste, ma rivisitate in chiave “smart”. Questo significa presentare piatti ricchi e gustosi, in maniera semplice e veloce. Importante, dunque, farsi aiutare (36%), dai familiari ma anche da tutte quelle soluzioni alimentari già pronte negli scaffali del supermercato, come la Pasta Sfoglia o i sughi freschi, che possono evitare i passaggi più lunghi. Un altro aspetto che deve essere tenuto in considerazione sono le intolleranze degli ospiti (26%). Infine, occhio ad evitare la monotonia. Inframezzare il lungo cenone della notte di San Silvestro con momenti di gioco o di ballo, rende frizzante l’atmosfera e aiuta anche a non sentirsi eccessivamente appesantiti (14%).