Capodanno. Il 78% degli italiani festeggerà a casa, spendendo 80 euro

Pochi gli italiani che hanno scelto di consumare il cenone di fine anno fuori casa. Il 78% festeggerà tra le proprie mura domestiche.

Lo prevede un sondaggio di Coldiretti e Ixè, secondo il quale, in media, ogni famiglia spenderà 80 euro.

Lo spumante si conferma come il prodotto immancabile per quasi nove italiani su dieci (89%) ma è sorprendentemente seguito a ruota dalle lenticchie presenti nell’88% dei menù.

Si abbandonano le mode esterofile del passato con il 9% di italiani che si permettono le ostriche e l’8% il caviale. Resiste il salmone presente nel 56% dei menu, ma forte è la presenza del pesce locale a partire da vongole e alici per le quali si assiste ad una vera riscossa sulle tavole. Forte è la presenza del cotechino nel 72% delle tavole. Si stima che siano serviti 6,5 milioni di chili di cotechini e zamponi, con una netta preferenza per i primi.