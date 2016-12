Casa, in Campania il 74,3% di chi va in affitto lo fa per scelta abitativa

Nel primo semestre del 2016, in Campania il 74,3% dei contratti di affitto è stato registrato per scelta abitativa. Il 21,5% del campione lo fa per motivi di lavoro ed il 4,2% lo fa per motivi di studio.

E’ quanto emerge da un’analisi condotta dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa sui contratti di locazione stipulati attraverso le agenzie Tecnocasa e Tecnorete.

Rispetto al primo semestre del 2015 queste percentuali sono rimaste sostanzialmente invariate, con un lieve aumento della percentuale di affitti legati allo studio, che passano dal 3,0% all’attuale 4,2%.

Il contratto di locazione più utilizzato rimane quello a canone libero da 4 anni più 4 (85,2%), da segnalare però un netto aumento della percentuale nella stipula di contratti a canone concordato da 3 anni più 2 (6,7% contro il 2,2% dell’anno precedente).

Il taglio più affittato è il trilocale (38,0%), seguito dal bilocale con il 33,4%.

Si equivalgono le percentuali di single e di coniugati che hanno affittato casa, attestandosi rispettivamente al 49,2% ed al 50,8%.