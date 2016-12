Cena di Natale, italiani tre ore ai fornelli

L’88% degli italiani trascorrerà il Natale a casa propria, di parenti ed amici. Pochissimi andranno al ristorante. E pertanto, in tanti dovranno mettersi in cucina per preparare le delizie da servire in tavola. Secondo un’indagine di Coldiretti e Ixé, dal titolo “Il Natale sulle tavole degli italiani”, il pranzo di Natale richiederà in media oltre 3,3 ore di lavoro ai fornelli nelle famiglie, il 6% del tempo in più rispetto allo scorso anno che testimonia uno storico ritorno al “fai da te” casalingo che non si registrava da oltre cinquanta anni. E’ quanto emerge dall’analisi di Coldiretti e Ixè “Il Natale sulle tavole degli italiani”, dalla quale si evidenzia che coloro che cucinano il 44% impiega da una a tre ore, in più di una famiglia su quattro (29%) fra tre e cinque ore e nel 14% delle famiglie si arriva addirittura a superare le cinque ore mentre solo il 13% meno di un’ora.