Champions, in semifinale sarà Juventus-Monaco

Sarà il Monaco l’avversario della Juventus nella semifinale di Champions League. Sulla carta, l’avversario più semplice. Meno temibile di Real Madrid ed Atletico Madrid, che si sfideranno tra loro in un derby spagnolo e cittadino.

Anche la statistica sorride alla Juventus. Nei precedenti due scontri di champions contro il Monaco, ha sempre passato il turno: la semificinale del 1997-1998, e i quarti di finale del 2014-2015.

L’andata del doppio turno si giochera in Francia. Il ritorno, invece, a Torino. Nell’eventuale finale, la Juventus sfiderà o il Real Madrid di Zidane, campione in carica, o l’Atletico Madrid del “cholo” Simeone.