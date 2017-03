Champions League, la Juve affronterà il Barcellona

L’avversaria più temuta. Quella più difficile da superare. L’urna di Nyon mette la Juventus davanti all’ostacolo Barcellona. Con l’andata dei quarti di Champions League che si giocheranno a Torino all’andata, e al Camp Nou al ritorno.

Decisamente più semplice sarebbe stato l’impegno con il Leicester, che affronterà l’Atletico Madrid, o quello con una tra Borussia Dortmund e Monaco, che si sfideranno tra loro per l’accesso al turno successivo. Chiude il tabellone la gara tra Bayern Monaco e Real Madrid.

Max Allegri, allenatore dei bianconeri, si mostra fiducioso. “Gli stadi più belli, le giocate dei campioni, il fiato sospeso per 180′. Questa è la Champions. Il fascino va oltre a ogni timore: saremo pronti” ha scritto attraverso Twitter.

Della stessa idea il capitano della Juventus, Gianluigi Buffon. “Non importa l’avversario, importa solo esserci. Ma ciò che più conta è la strada, quella fatta per raggiungere questo obiettivo e quella ancora da fare”.