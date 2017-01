Cinema, a Capodanno “Oceania” è il film più visto

Con 2,9 milioni di euro di incasso, il film d’animazione “Oceania”, prodotto dalla Disney, è stato il re del botteghino nel week-end dal 29 dicembre al primo gennaio. E’ quanto emerge dalla rilevazione di Cinetel.

Ha debuttato a Capodanno e si è piazzato in seconda posizione “Mister Felicità” di Alessandro Siani, con 1,8 milioni di euro di incasso. Seguono altri due debutti: terzo Passengers con 1,49 milioni di euro e quarto “Il GGG – Il Grande Gigante Gentile” con 1,29 milioni.

Quinto “Poveri ma ricchi”, con 1,19 milioni, seguito da “Rogue One: A Star Wars Story”, con 1,1 milioni. Scende in settima posizione “Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali” (1,1 milioni). Ottavo “Lion – La strada verso casa (Eagle)”, con 810mila euro e un totale di 2 milioni di euro, seguito da Florence (Lucky Red) con 644mila euro e, con un incasso pressoché analogo, da “Natale a Londra – Dio salvi la regina”