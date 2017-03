Cinema. “Il permesso”, nuovo film di Claudio Amendola

Giacomo Ferrara. Foto Alfonso Romano / Ago Press Luca Argentero. Foto Alfonso Romano / Ago Press Claudio Amendola e Luca Argentero. Foto Alfonso Romano / Ago Press Claudio Amendola. Foto Alfonso Romano / Ago Press

Claudio Amendola alla sua seconda prova da regista. “Il permesso”, il suo nuovo film, sarà da domani in proiezione nelle sale italiane.

Amendola dirige se stesso e un cast poliedrico, su cui spicca un’incredibile performance di Luca Argentero, in un film, prodotto da Claudio Bonivento, nato dalla penna di Giancarlo De Cataldo, già autore di Suburra e Romanzo Criminale, con la collaborazione dello stesso regista e di Roberto Jannone. Tra i protagonisti, oltre ad Amendola ed Argentero, Giacomo Ferrara e Valentina Bellè.

Il film racconta le 40 ore di permesso fuori dal carcere di Civitavecchia, concesse a Luigi, Donato, Angelo e Rossana. Per motivi differenti si trovano in galera, dove devono scontare il loro debito con la giustizia. Ma adesso sono fuori, e devono decidere in che modo spendere il poco tempo che gli è stato concesso. Vendetta, redenzione, riscatto, amore. Una volta usciti ognuno di loro dovrà fare i conti con il mondo che è cambiato mentre erano dentro.