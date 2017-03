Cinema. Presentato a Roma “La mia famiglia a soqquadro”

Elisa Di Eusanio. Foto Alfonso Romano / Ago Press Elisabetta Pellini. Foto Alfonso Romano / Ago Press Gabriele Caprio. Foto Alfonso Romano / Ago Press Marco Cocci. Foto Alfonso Romano / Ago Press Mino Caprio. Foto Alfonso Romano / Ago Press Il regista Max Nardari. Foto Alfonso Romano / Ago Press Roberto Carrubba. Foto Alfonso Romano / Ago Press Silvia Tortarolo. Foto Alfonso Romano / Ago Press

Max Nardari firma la regia di un film che riflette sui rapidi cambiamenti avvenuti nella società. Con protagonista Martino, un bambino di 11 anni, che è l’unico della sua classe ad avere ancora i genitori insieme.

Nel cast della pellicola, dal titolo, “La mia famiglia a soqquadro”, Gabriele Caprio, Marco Cocci, Bianca Nappi, Elisabetta Pellini, Eleonora Giorgi, e Ninni Bruschetta.

Martino, invece di considerarsi un bambino privilegiato, inizia ad invidiare ai compagni i sontuosi viaggi, le vacanze e i regali ricevuti dai genitori e dai loro rispettivi nuovi partner che fanno a gara per accaparrarsi l’affetto dei figli. Da qui scatta in lui l’idea diabolica: far separare i suoi genitori per diventare un bambino come tutti gli altri e godere anche lui degli stessi fantastici benefici dei compagni di scuola. La situazione però gli sfuggirà di mano e tutto sembrerà andare per il peggio per sé e per la famiglia, ma alla fine non tutto sarà perduto.