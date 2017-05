Cinema. Una gita a Roma, Karin Proia dirige Claudia Cardinale e Philippe Leroy

Scritto e diretto da Karin Proia, è in proiezione nelle sale cinematografiche italiane “Una gita a Roma”. Pellicola impreziosita dalla presenza nel cast, tra gli altri, di Claudia Cardinale e Philippe Leroy, e dalle musiche di Nicola Piovani.

La storia raccontata da Karin Proia ha per protagonista Francesco, un bambino di 9 anni con una grande passione per l’arte, e la sua sorellina Maria di 5 anni.

Arrivano a Roma in gita con la mamma, da un cittadina di provincia.

Quando per un problema sono costretti a tornare a casa prima del tempo, il bambino decide di scappare dalla madre e la sorellina lo segue.

Da lì ha inizio la loro avventura, lungo un tragitto che li porterà a scoprire una grande metropoli e un ricco universo di personaggi, luoghi sconosciuti e situazioni inattese. La loro meta, a lungo sognata, è uno dei luoghi artistici più stupefacenti del mondo, ma sul loro percorso troveranno un bel po’ di imprevisti.

Tea Buranelli e Libero Natoli. Foto Alfonso Romano / Ago Press Stefano Ambrogi. Foto Alfonso Romano / Ago Press Philippe Leroy e Claudia Cardinale. Foto Alfonso Romano / Ago Press Fabrizio Apolloni. Foto Alfonso Romano / Ago Press Karin Proia. Foto Alfonso Romano / Ago Press Chiara Conti. Foto Alfonso Romano / Ago Press Philippe Leroy. Foto Alfonso Romano / Ago Press Raffaele Buranelli. Foto Alfonso Romano / Ago Press Pietro De Silva. Foto Alfonso Romano / Ago Press Giovanni Lombardo Radice. Foto Alfonso Romano / Ago Press Phil Palmer. Foto Alfonso Romano / Ago Press Claudia Cardinale. Foto Alfonso Romano / Ago Press