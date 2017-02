Cinquant’anni fa nasceva Kurt Cobain, all’asta una sua chitarra

Il 20 febbraio Kurt Cobain avrebbe compiuto 50 anni. Per omaggiare il front-man dei Nirvana, scomparso più di 20 anni fa, è stata messa all’asta, su eBay, una delle sue chitarre.

L’asta durerà fino al 26 febbraio, alle ore 17. Parte del ricavato sarà devoluto a un’associazione americana che aiuta i senzatetto a cambiare vita.

Kurt Cobain acquistò la chitarra, una Hagstrom Blue Sparkle Deluxe, a fine 1992.

Al momento, la chitarra è di Nathan Fasold, proprietario del Black Book Guitars di Portland, un negozio vintage di chitarre specializzato in strumenti con storie uniche.

“La chitarra – ha spiegato – non è stata suonata per decenni, mostra ancora l’impostazione per mancini del suo precedente proprietario. Quando si tiene la chitarra, è facile immaginare le canzoni che Cobain avrebbe potuto creare con essa. È una vera e propria reliquia di un’icona della musica”.

La chitarra è stata autenticata da Earnie Bailey, il principale tecnico di chitarre dei Nirvana. Bailey consegnò la Hagstrom Blue Sparkle Deluxe direttamente a Kurt Cobain nel 1992 su richiesta della star. Una volta ricevuta la chitarra da Bailey insieme ad altri modelli simili, l’artista preferì tenersi la Hagstrom come regalo di Natale ed essendo Cobain un chitarrista mancino, Bailey dovette invertire l’orientamento dello strumento. George Gruhn, uno dei maggiori esperti di chitarre vintage, ha poi autenticato la chitarra come una Hagstrom Deluxe Model 90 prodotta tra il 1958 e il 1960.