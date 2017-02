Clima. L’Ue approva la riduzione delle quote di emissioni di carbonio

Il Parlamento europeo ha approvato la riduzione delle quote di emissione di gas serra disponibili sul mercato del carbonio dell’Ue, in modo da riallineare la politica climatica dell’UE con gli obiettivi dell’accordo di Parigi.

La proposta legislativa è stata approvata con 379 voti a favore, 263 contrari e 57 astensioni.

I deputati hanno sostenuto la proposta della Commissione di ridurre ogni anno del 2,2% il numero di crediti di carbonio, ovvero le quote di emissione, da mettere all’asta, mentre vogliono raddoppiare la capacità della riserva stabilizzatrice del mercato per il 2019 di assorbire l’eccesso di quote sul mercato.

Due fondi saranno istituiti e finanziati dalla vendita all’asta delle quote Ets. Un fondo di ammodernamento consentirà di aggiornare i sistemi energetici degli Stati membri e un fondo di innovazione fornirà un sostegno finanziario per le energie rinnovabili, la cattura e lo stoccaggio del carbonio e per progetti di innovazione a basso tenore di carbonio.

I deputati avvieranno ora i negoziati con la Presidenza Maltese del Consiglio al fine di raggiungere un accordo sul disegno di legge, che ritornerà poi al Parlamento per la sua approvazione finale.