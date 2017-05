Coldiretti: senza voucher, nei campi 50mila giovani in meno

Con la sospensione della vendita dei voucher da aprile si perdono opportunità di lavoro per 50mila giovani studenti, pensionati e cassa integrati impiegati nelle attività stagionali in campagna dove sono in corso i lavori primaverili. E’ quanto afferma la Coldiretti che, nel commentare i dati positivi dell’Istat sull’occupazione a marzo, sottolinea la necessità di costruire ex-novo uno strumento che possa rispondere alle stesse esigenze delle imprese e dei lavoratori per non perdere opportunità occupazionali.

“L’impiego dei voucher in agricoltura – sottolinea la Coldiretti – è stato pari ad appena l’1,6% del totale, praticamente stabile da cinque anni perché è l’unico settore rimasto praticamente incatenato all’originaria disciplina sperimentale con tutte le iniziali limitazioni, solo lavoro stagionale e solo pensionati, studenti e percettori di integrazioni al reddito”.