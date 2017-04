Comedy protagonista agli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento

Vincenzo Salemme, Alessandro Siani, Fausto Brizzi, Ornella Muti, Ivan Cotroneo sono tra gli oltre quaranta ospiti tra attori, registi e produttori della 39ma edizione degli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento (26-30 aprile), la seconda di un nuovo corso che ha rilanciato la storica manifestazione di approfondimento sui linguaggi e sui generi cinematografici e seriali. Dopo il successo dello scorso anno, con un’edizione dedicata al “Crime”, il focus 2017 è sul “Comedy”, un genere amato e discusso ma che, popolare o d’autore, resta il cuore pulsante del racconto nazionale. Ad aprire la manifestazione, con la direzione artistica di Remigio Truocchio, sarà Vincenzo Salemme nella serata inaugurale di mercoledì 26 aprile alle ore 19:00 presso il Chiostro San Francesco, quartier generale delle cinque giornate di Sorrento. Giovedì 27 aprile (ore 11:30) si terrà il convegno “La commedia è sempre viva! Gli elementi del successo” a cura di Vito Sinopoli, sullo stato e la tendenza della commedia italiana, in cui interverranno il regista Fausto Brizzi, Giampaolo Letta (Amministratore delegato Medusa Film), Luigi Lonigro (Direttore 01 Distribution), Federica Lucisano (Amministratore delegato Italian International Film) e Nicola Maccanico (Amministratore delegato Vision Distribution). Venerdì 28 aprile (ore 10:30) per la sezione Set Campania, Produzioni Comedy Made in Campania, “Il caso di Casa Surace, la comicità viaggia sul web”: incontro con gli attori Simone Petrella, Daniele Pugliese e Bruno Galasso per analizzare il format che, partendo dal web ha scalato le vette della notorietà e del successo.

Cinque gli incontri della sezione “ComedyTalk”, ideata e condotta da Piera Detassis. Un format che consente ai protagonisti del genere, star e nuovi talenti, registi, interpreti, scrittori, produttori e direttori della fotografia, di dialogare su un tema caldo, intrecciando laboratori di sperimentazione e factory multimediali attive sul territorio campano con il lavoro sempre più sinergico e virtuoso su film, serie tv, web series e animazione. Con una convinzione, sostiene Detassis “che – amata, discussa, adulata e bersagliata, popolare o d’autore – la commedia resta il cuore pulsante del nostro racconto nazionale”. E qualche domanda “ c’è ancora la commedia nel nostro Dna o ha ragione chi ne segnala la crisi? È inevitabile e virtuosa la tendenza al remake? La serialità, la rete e la televisione consentono nuovi orizzonti? E quali sono le contaminazioni in corso? Comunque la si pensi, vale la pena indagare”. Il primo ComedyTalk è in programma giovedì 27 aprile (ore 19:00) con “Italiani copioni? Storia dell’uso e consumo del Remake” con tanti ospiti, tra cui la Colorado Film con “Baby sitter”: Alessandro Usai, Andrea Pisani, Simona Tabasco, Giovanni Bognetti; la IIF con “Notte prima degli esami” e “Poveri ma ricchi”: Fausto Brizzi, Nicolas Vaporidis, Federica Lucisano; la Medusa con “Mamma o papà”: Giampaolo Letta. Interviene Valerio Caprara. Venerdì 28 aprile (ore 19:00) “Questa pazza pazza Napoli”. Sarà ospite la factory partenopea Mad Entertainment (Luciano Stella e Carolina Terzi), con il regista e cast di “La Parrucchiera”, Stefano Incerti, Massimiliano Gallo, Pina Turco, Cristina Donadio, Tony Tammaro e con i quattro registi del cartoon “Gatta Cenerentola”: Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone. Tre i “Talk” di domenica 30 aprile: “Commedia, l’evoluzione della specie” alle ore 12:00 incontro con gli autori e protagonisti dei film “Orecchie” con il regista e sceneggiatore Alessandro Aronadio e l’attore Daniele Parisi; e “I Peggiori” con il regista e attore Vincenzo Alfieri e gli attori Lino Guanciale e Miriam Candurro. Alle ore 18:00, “Focus Cattleya Lab”: Alessandro Siani e Riccardo Tozzi (CEO e fondatore Cattleya) raccontano il loro progetto produttivo e creativo sul territorio campano e meridionale. Per finire con “Le storie siamo noi: serata d’onore per Ivan Cotroneo” insieme a uno degli autori più significativi della scena italiana, tra televisione, cinema e web series, si racconteranno Ornella Muti, Maria Pia Calzone, Alessandro Roja, Massimiliano Gallo e il direttore della fotografia Luca Bigazzi. Alla sezione“ComedyTalk” collaborano Fabia Bettini e Viviana Gandini.

Con Omaggio alla Francia torna quest’anno la formula classica degli “Incontri” che punterà ogni anno su una cinematografia straniera. Sarà proposto il meglio della nuova commedia francese, con uno sguardo particolare ai remake Italia-Francia, e la partecipazione di ospiti internazionali. Con l’obiettivo di costruire un momento di analisi e approfondimento sui generi cinematografici e sullo stato produttivo e distributivo della commedia italiana e francese. Tre le commedie francesi in anteprima al Cinema Tasso: “50 is the new 30 (Marie-Francine) ” di Valerie Lamercier , “Blockbuster” di July Hygreck alla presenza della regista e dell’interprete Syrus Shahidi, “Wedding Unplanned (Jour J)” di Reem Kerichi, “Qualcosa Di Troppo (If i where a boy)” di Audrey Dana.

In programma anche la mostra fotografica “Risate di cinema” a cura di Antonio Maraldi (Vernissage 26 aprile ore 18, Chiostro di San Francesco – Ingresso gratuito dalle 9:00 alle 20:00 fino all’1 maggio). Il sorriso scatta sul set, nelle pause o prima del ciak, non solo per le commedie ma anche per quei film che sullo schermo racconteranno vicende drammatiche o intrecci melò. Anzi, forse proprio per stemperare la tensione, una risata può diventare liberatoria. La mostra “Risate di cinema” cerca di documentare le varie situazioni in cui attori, attrici e registi sono colti in momenti d’ilarità, tra convivialità temporanea e complicità di lunga durata. Il riso di scena, come quello sboccato di Gian Maria Volontè in “Quien sabe?” viene affiancato da quello fuori scena e complice tra Roberto Rossellini e Federico Fellini in visita sul set de “Il generale Della Rovere” e da quello solare di Virna Lisi in “Romolo e Remo”. Come dire che la risata contagia anche i generi, dal western al peplum e attraversa oltre 60 anni di cinema italiano (da “Lo scapolo”, 1955, a “Nemiche per la pelle”, 2016), capace ancora di procurare divertimento o sorpresa. Le foto della mostra, provenienti dai fondi del Centro Cinema Città di Cesena, sono firmate da alcuni dei più celebrati nomi della fotografia di scena, di ieri e di oggi.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Sorrento, guidato dal sindaco Giuseppe Cuomo, ed è promossa dall’Assessorato agli Eventi retto da Mario Gargiulo e coordinata dal dirigente del settore cultura Antonino Giammarino. E’ prodotta dalla Cineventi srl, in collaborazione con la Film Commission Regione Campania. La direzione artistica è affidata a Remigio Truocchio.

“Con gli Incontri Internazionali del Cinema 2017 – dice il sindaco Giuseppe Cuomo – Sorrento entra definitivamente nel vivo della stagione turistica, offrendo un cartellone di eventi che ci si augura in grado di soddisfare ogni genere di gusto di cittadini e ospiti della città. Pur completamente rinnovata rispetto alle “antiche” rassegne che, in passato, hanno di fatto proiettato la città del Tasso nel novero delle location più prestigiose del mondo della cinematografia nazionale e internazionale, la kermesse si presenta ricca di fascino e di spunti d’interesse. Convinti che essa sia in grado di rispondere tanto alle esigenze di chi è alla ricerca di momenti di svago, quanto a quelle di chi predilige l’impegno culturale, ci auguriamo che la rassegna sorrentina risulti in grado di incontrare i favori del grande pubblico e della critica, nel solco di una tradizione che ha origini remote.

“L’anno scorso – spiega l’assessore Mario Gargiulo – recuperare e rinnovare gli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento fu un atto d’amore verso una manifestazione così prestigiosa e ottenemmo un grande successo. Quest’anno la rassegna si apre anche al confronto con la cinematografia francese nel segno della Comedy, un confronto non casuale sia sotto il profilo stilistico e narrativo, sia perché nel 1966 gli Incontri cominciarono proprio con la cinematografia francese. La manifestazione chiude “Sorrento Incontra” che da dicembre a gennaio ha riempito il teatro Tasso con i prestigiosi concerti di Nino Buonocore, Chiara Civello, Irene Grandi, Alice e Ambrogio Sparagna.”

“Dopo la prima edizione dello scorso con un nuovo format, rispetto agli storici Incontri, abbiamo proseguito quest’anno rivolgendo l’attenzione alla commedia, un genere sul quale sicuramente in Italia si sta puntando molto, per analizzarne lo stato e le tendenze attraverso il format dei talk, a cui prenderanno parte attori, registi e sceneggiatori, ma anche professionisti dell’industria come produttori, distributori e giornalisti – commenta Remigio Truocchio, direttore artistico della manifestazione. – Non solo proiezioni, ma tanti momenti di condivisione e confronto con uno sguardo alla Francia, in omaggio alla peculiarità monografica voluta da Rondi”.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.incontricinemasorrento.com oppure telefonare allo +390514298333.