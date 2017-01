Commercio. Al via i saldi, gli italiani spenderanno 5 miliardi

Campania, Sicilia e Basilicata sono le prime tre regioni d’Italia a dare il via alla stagione dei saldi invernali. Poi, entro giovedì, si accoderanno tutte le altre.

Quest’anno, sottolinea la Confesercenti, i saldi sono un evento particolarmente atteso. Tra i consumatori italiani, innanzitutto: oltre un italiano su due, il 58%, si dichiara interessato o molto interessato ad acquistare prodotti, in due casi su tre d’abbigliamento. Ma anche tra i commercianti, che sperano di recuperare un andamento delle vendite natalizie sotto le previsioni.

“Secondo le nostre stime, elaborate in base alle intenzioni di acquisto degli italiani – dice Roberto Manzoni, presidente di Fismo, l’associazione che riunisce i commercianti del settore moda di Confesercenti – i saldi possono valere potenzialmente oltre 4,9 miliardi di euro di consumi, per una spesa media di circa 330 euro a famiglia”.

Una boccata d’ossigeno per un settore che, secondo le proiezioni dell’Osservatorio Confesercenti, non è ancora uscito dalla crisi: nel solo 2016 hanno cessato l’attività oltre 6mila negozi indipendenti d’abbigliamento, tessili, calzature e accessori, sia nel centro nord (-3.721 imprese) che al Sud e nelle Isole (-2.411).