Conferenza Unificata, via libera al “sismabonus”

La Conferenza Unificata ha espresso l’intesa sullo schema di decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, che approva la revisione delle norme tecniche per le costruzioni.

L’intesa è stata raggiunta dopo una istruttoria tecnica fra le strutture centrali interessate, Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Dipartimento per la Protezione Civile, e le rappresentanze tecniche delle Regioni ed Enti Locali.

Lo schema delle nuove norme tecniche per le costruzioni dovrà essere notificato alla Commissione Europea nell’ambito della prescritta procedura di informazione comunitaria.

Le norme tecniche disciplinano le regole per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni sul territorio ttaliano, in continuità con le vigenti norme introducendo alcuni importanti elementi di innovazione, soprattutto per le costruzioni in zona sismica e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Queste norme tecniche rappresentano il principale strumento attuativo, insieme agli incentivi fiscali in atto, quale il “sismabonus”, delle politiche di prevenzione del rischio sismico del patrimonio edilizio nazionale.