Coni, Malagò confermato alla presidenza

Giovanni Malagò è stato rieletto alla guida del Coni.

In carica dal 19 febbraio 2013, è stato confermato presidente fino al 2020 ottenendo 67 dei 75 voti complessivi, mentre lo sfidante Sergio Grifoni ha ricevuto 2 preferenze. Cinque le schede bianche, una nulla.

“Grazie a tutti, lavoriamo per stare insieme. Sono molto orgoglioso di voi – ha dichiarato il numero uno dello sport italiano subito dopo la rielezione.

A Malagò sono arrivate le congratulazioni del presidente della Figc, Carlo Tavecchio: “Sono felice per l’esito del voto, auguro al presidente Malagò altri quattro anni di lavoro con lo stesso entusiasmo e la stessa determinazione di quelli appena conclusi. Lo sport è una risorsa strategica per il Paese”