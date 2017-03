Console, al via le vendite di Nintendo Switch

Una console per la casa, che permette di giocare ai titoli preferiti anche senza la tv del salotto. E’ la Nintendo Switch, in vendita da oggi in due colori: una versione con un set di controller Joy-Con grigi, e una versione con un controller Joy-Con neon blu e uno neon rosso.

Nintendo Switch si collega alla Tv di casa e può trasformarsi istantaneamente in una console portatile grazie al suo schermo ad alta definizione da 6,2 pollici. Lo schermo include anche funzionalità capacitive multi-touch per i giochi compatibili.

Il Joy-Con sinistro è dotato di un pulsante di cattura: premendolo, i giocatori possono scattare immagini durante il gioco da condividere con gli amici tramite i social media. Il Joy-Con destro include invece un sensore NFC per interagire con le statuette amiibo, oltre a una telecamera IR di movimento in grado di riconoscere distanza, forma e movimento degli oggetti nelle vicinanze in appositi giochi compatibili. Entrambi i Joy-Con includono controlli di movimento e la funzione avanzata rumble HDd. Il Nintendo Switch Pro Controller, venduto separatamente, offre le stesse funzionalità, ad eccezione della telecamera IR di movimento, ma con un design più tradizionale.

La data odierna segna anche il lancio del primo gioco per Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, omaggio alle origini dell’acclamata serie. Il gioco è disponibile sia per Nintendo Switch che per Wii U. I nuovi amiibo compatibili in lancio oggi per The Legend of Zelda: Breath of the Wild includono Link (a cavallo), Link (con l’arco), Zelda e Boblin, in aggiunta a un enorme amiibo Guardiano.

Anche il Nintendo eShop, il negozio online di Nintendo per i giochi scaricabili, è disponibile dal giorno del lancio. Sia The Legend of Zelda: Breath of the Wild che 1-2-Switch sono da oggi pronti per l’acquisto e il download.