Coppa D’Africa, Costa d’Avorio favorita secondo i bookies

Al via domani, in Gabon, la Coppa d’Africa 2017, che vedrà sfidarsi le migliori squadre del continente, con in campo anche tanti protagonisti del campionato di calcio di Serie A.

Favorita per la vittoria finale, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, è la Costa d’Avorio, proposta a 5. Le principali outsider sono il Senegal, la cui vittoria vale 6, e l’Algeria, a 7.50.

Ad inaugurare la manifestazione, il match tra Gabon-Guinea Bissau, con i padroni di casa favoriti dai pronostici. La Guinea-Bissau è l’unica esordiente del torneo e arriva a questa competizione come prima classificata al girone eliminatorio.

Nella prima giornata in campo anche Burkina Faso – Camerun, gara più equilibrata con gli ospiti lievemente favoriti.