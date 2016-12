Crisi. Misery index giù a 21,9 punti

Il Misery index di febbraio si è attestato su un valore stimato di 21,9 punti, in diminuzione di 0,4 punti rispetto al mese di gennaio. Un calo, spiega Confocommercio c, è imputabile alla diminuzione di 0,6 punti dell’inflazione dei beni e servizi ad alta frequenza di acquisto, mentre la disoccupazione estesa è aumentata dello 0,1% al 17,0%.

In febbraio il tasso di disoccupazione ufficiale è aumentato di 0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente attestandosi al 13,0%, in aumento di 1,2 punti su base annua. I disoccupati sono 3 milioni 307mila, cifra in aumento di 8mila unità sul mese precedente e di 272mila rispetto allo stesso periodo del 2012. Il numero di occupati è diminuito di 39mila unità rispetto a gennaio e di 365mila unità rispetto ai 12 mesi precedenti. Il quadro occupazionale del paese è, dunque, sempre più critico.

Nel mese di febbraio sono state autorizzate 83 milioni di ore di Cig, in aumento rispetto agli 81 milioni di gennaio e ai 79 milioni dello stesso periodo del 2013. Le ore di CIG utilizzate – destagionalizzate e ricondotte poi a Ula – sono stimate in diminuzione di circa 9.000 unità, il che porta il numero di persone in Cig dalle 327mila stimate per gennaio alle 318mila stimate per febbraio.

Il numero di scoraggiati è stimato in aumento da 837mila persone di gennaio a 847mila (+10.000). Aggiungendo ai disoccupati ufficiali la stima delle persone in CIG e degli scoraggiati si ottiene per febbraio un tasso di disoccupazione esteso del 17,0%, in aumento dello 0,1% rispetto al valore di gennaio. L’inflazione dei beni e dei servizi ad alta frequenza di acquisto è calata dall’1,2% allo 0,6%.

L’aumento di 0,1% del tasso di disoccupazione estesa è più che compensato dal calo dello 0,6% dell’inflazione, il che porta il Mic a diminuire di 0,4 punti a 21,9.