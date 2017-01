Da Hollywood a Hollyweed, in California scherzo di Capodanno

Per una notte, “Hollyood”, la scritta che dal Monte Lee sovrasta Los Angeles, è stata trasformata in “Hollyweed”.

Opera di alcuni vandali che hanno voluto così celebrare, con un gioco di parole intraducibile, l’entrata in vigore della legge che consente il possesso, il consumo e la vendita di marijuana (anche conosciuta come “weed”) in California.

Gli autori dello scherzo, ora indagati dalla polizia americana, che sta passando al setaccio le videoregistrazioni nell’area, hanno usato una tecnica molto artigianale: due teli neri, a coprire parte delle due lettere “O”.