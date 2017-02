Da Toshiba un hard disk da 8 TB per i Nas

Toshiba aggiunge un nuovo modello da 8 Tb alla serie di hard disk da 3,5 pollici “N300”, per i Nas, pensato per utenti consumer, home office e piccole imprese.

La serie N300 è progettata per ambienti Nas dove grandi volumi di dati devono essere archiviati continuamente in modo affidabile. Grazie al supporto fino a un massimo di otto alloggiamenti per drive in configurazioni Nas multi-RAID, è possibile rispondere alla crescente esigenza di archiviazione dei dati.

Tutti i drive della serie N300 integrano un buffer dati da 128 MB e la Dynamic Cache Technology di Toshiba, un algoritmo cache self-contained con buffer management integrato, che ottimizza l’allocazione della cache durante i processi di lettura e scrittura.

Per massimizzare l’affidabilità, la serie N300 di Toshiba integra tecnologie come il controllo avanzato e il rilevamento per mitigare l’effetto di vibrazioni, cadute e surriscaldamento, prevenendo il downtime. I sensori multipli di caduta rilevano e compensano urti e vibrazioni di rotazione, mentre il controllo “error recovery” riduce il tempo di ripristino degli errori dei dati.

L’hard disk N300 da 8 TB è disponibile da febbraio con un’estensione della garanzia a tre anni al prezzo di 430 euro Iva inclusa.