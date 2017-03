David di Donatello, vince “La Pazza Gioia”

Il miglior film premiato con il David di Donatello 2017 è “La pazza gioia”. Paolo Virzì, che l’ha diretto, ha vinto anche il premio come migliore regista. Ed esulta anche Valeria Bruni Tedeschi, che per la sua interpretazione nella pellicola è stata premiata come migliore attrice protagonista. “La pazza gioia” ha fatto incetta di premi: Tonino Zera è stato premiato come migliore scenografo, e Daniele Tartari come migliore acconciatore.

Stefano Accorsi ha vinto il David di Donatello come migliore attore protagonista, nel film “Veloce come il vento”. La migliore attrice non protagonista è Antonia Truppo per il film “Indivisibili”, e il migliore attore non protagonista è Valerio Mastandrea per il film “Fiore”.