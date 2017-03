Def, Gentiloni: vincoli Ue non sono intoccabili

“Ci sono norme e vincoli europei che non dobbiamo dare per intoccabili, c’è un margine di negoziato”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, incontrando a Palazzo Chigi i presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Gentiloni ha poi annunciato che entro 15 giorni sarà presentato al Parlamento il Def, le cui linee di intervento riguarderanno, in via prioritaria, lavoro, infrastrutture e investimenti. Gli altri obiettivi, ha spiegato, saranno “mantenere gli equilibri di bilancio, razionalizzare la spesa e sostenere la crescita”.